Chaló empata na estreia da fase de grupos da CAF

Francisco Chaló somou, esta tarde, um empate a zero na estreia da fase de grupos da CAF. O Paradou AC deslocou-se ao terreno do FC San Pedro (Costa do Marfim) e somou 9 remates e quatro oportunidades de golo.





Os restantes adversários do Grupo D são o Hassania US Agadir (Marrocos) e o Enyimba FC (Nigeria), estes últimos deslocam-se à Argélia na próxima jornada.