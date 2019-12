Francisco Chaló estreia-se a vencer na fase de grupos da CAF

O português Francisco Chaló somou este domingo a quarta vitória consecutiva no comando técnico do Paradou com um triunfo histórico e a estreia a vencer na Taça das Confederações da Confederação Africana de Futebol (CAF).

O Paradou derrotou, na Argélia, o Enyimba da Nigéria por 1-0 e soma agora 4 pontos após três jornadas no Grupo D da competição. A equipa de Chaló segue no 2.º lugar do agrupamento, liderado pelos marroquinos do Agadir.

Nos últimos dias, Chaló tinha somado outros dois triunfos importantes: 5-0 para a Taça da Argélia e 4-1 para o campeonato.