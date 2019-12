Chaló vence fora de portas

O Paradou AC, equipa orientada por Francisco Chaló, obteve uma importante vitória (3-1) esta tarde, no terreno do Hussein-Dey. O conjunto de Argel, que para muitos adversários do campeonato argelino chega a ter quatro jornadas de atraso, fica a apenas um ponto dos adversários diretos e poderá dar um salto significativo na tabela quando realizar os jogos que tem para disputar.