CHAN'2023: Triunfo histórico de Moçambique

Moçambique alcançou a primeira vitória da sua história no CHAN, prova em que as seleções só podem utilizar jogadores que atuam nos campeonatos locais. Em Argel, os Mambas bateram (3-2) a Líbia. A seleção orientada por Chiquinho Conde soma agora 4 pontos no Grupo A, estando numa situação confortável à entrada para a última jornada.Vai agora enfrentar a Argélia, seleção anfitriã e líder do grupo com seis pontos. Os argelinos bateram a Etiópia (1-0) e carimbaram o apuramento para os quartos de final da competição com uma jornada por realizar.