Charisteas de novo carrasco de Portugal

Portugal perdeu (0-1) a final do Euro’2004 frente à Grécia, em Lisboa, e ontem, numa recriação que marcava os 15 anos desse jogo, a sorte voltou a sorrir aos helénicos. Logo com o avançado Charisteas a ser novamente carrasco da Seleção. Portugal perdeu (1-2) mas toda a gente saiu a ganhar. A receita da bilheteira reverteu para instituições de caridade e as pessoas acorreram em massa ao Estádio Giorgos Kamaras, em Limassol. As lendas de Portugal e Grécia disputaram um bom jogo com Katsouranis (17’) e Charisteas (47’) a marcarem pela Grécia, enquanto Hélder Postiga (56’) fez o golo português. Paulo Santos ainda defendeu um penálti.