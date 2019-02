Chelsea prepara oferta de 45 milhões por avançado emprestado pelo Benfica

Melhor marcador da Bundesliga, com 14 golos em 19 partidas, o sérvio Luka Jovic promete ser um dos grandes agitadores do mercado de transferências. A viver a melhor temporada da sua carreira, o avançado que está cedido pelo Benfica ao Eintracht Frankfurt tem-se tornado num alvo apetecível dos gigantes do futebol europeu, sendo que nos últimos dias têm sido cada vez mais recorrentes notícias de que propostas estarão a ser preparadas.Já se falou no Barcelona, equipa que já teria alcançado acordo com o jogador , e agora surge a informação de que o Chelsea já se terá decidido e avançado com uma oferta concreta, na ordem dos 45 milhões de euros, junto dos alemães para garantir o jovem avançado. A notícia é adiantada pelo 'Bild', que revela mesmo que o dianteiro sérvio é o homem número 1 da lista dos blues para reforçar o ataque tendo em vista a próxima temporada.De notar que esta transferência de 45 milhões de euros será feita pelo Eintracht Frankfurt, clube alemão que irá acionar nas próximas semanas a cláusula de opção que detém pelo avançado, numa verba em torno dos dez milhões de euros. Quer isto dizer que os alemães poderão garantir um eventual lucro de 35 milhões com esta operação. Um verdadeiro jackpot!De resto, o próprio Jovic foi confrontado pela imprensa com as recentes notícias, mostrando-se honrado por ter sido apontado a equipas de topo europeias. "Estou honrado por haver o interesse de equipas tão importantes em mim. Ainda ssim, de momento estou feliz em Frankfurt e sinto-me bem aqui. Estou apenas concentrado na minha equipa. É essa a minha prioridade", declarou o avançado, ao portal Sportsbuzzer.