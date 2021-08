Chicharito e a difícil adaptação à MLS: «Caí numa depressão muito profunda»

Chicharito Hernandéz rumou à MLS, para jogar nos Los Angeles Galaxy, em janeiro de 2020, proveniente do Sevilha. No entanto, a primeira época do avançado, de 33 anos, em solo norte-americano não correu como esperado, devido a uma lesão que fez com que só tivesse disputado apenas 12 jogos e apontado dois golos pelo clube. Em declarações à ESPN, o jogador recordou essa campanha e fez uma confissão.





"Foi a pandemia, a morte do meu avô. Situações pessoais que se juntaram e caí numa depressão muito profunda que não havia percebido até que vi que a minha realidade era responsabilidade minha, era um vazio que tinha comigo mesmo", começou por referir."O meu avô era uma figura paternal [no lado] pessoal e profissionalmente, éramos uma equipa de trabalho, assim como é a minha família. Têm sido os meus maiores apoios, mas também os meus maiores críticos", afirmou o ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid, para depois revelar o tempo que dedica ao futebol, um desporto pelo qual se diz apaixonado."Se essa paixão e o amor pelo futebol não existissem, eu não lhe dedicaria tanto tempo. Fico 12 horas acordado e dedico seis ou oito ao desporto. Apostaram em mim para ser um dos melhores do campeonato e eu tenho que me comportar como um dos melhores. Sei que duas horas não chegam", vincou.E acrescentou: "Quero muito jogar. É um desafio muito bom para mim e por isso a minha história também é essa. No ano passado ninguém deu nada por mim e agora estou no All Star [n.d.r.: um jogo onde os melhores da MLS defrontam os melhores da liga mexicana], mas valeu a pena. Ainda sou o Javier e posso desligar-me disso", finalizou.