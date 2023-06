Chicharito Hernández sofre lesão grave no joelho direito

Numa altura em que a Major League Soccer é uma das ligas mais faladas do mundo, depois da confirmação de que o craque argentino Lionel Messi vai reforçar o Inter Miami , os adeptos da principal liga norte-americana ficaram a saber que um dos maiores craques, o mexicano Chicharito Hernández, vai parar durante muito tempo.

O jogador sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida da US Open Cup, onde a equipa caiu por 3-2 às mãos do Real Salt Lake, e percebeu-se imediatamente que o caso era grave.

"Quero agradecer a todas as pessoas do Salt Lake, que ajudaram a transportar-me para fora de campo e que também me apoiaram depois. E agradeço também a todos os que estavam nas bancadas. Ouvi os aplausos e quero agradecer o facto de me terem apoiado neste momento complicado", explicou ojogador mexicano.

"Tenho uma lesão no joelho e nos próximos dias vou saber se é tão grave como parece. Espero que não", rematou.