Chiellini sobre Ibrahimovic: «Teve o azar de jogar no mesmo período de Messi e Ronaldo»

Giorgio Chiellini afirmou, em entrevista ao 'The Times', que Zlatan Ibrahimovic teve o "azar" de jogar "no mesmo período de Cristiano Ronaldo e Messi" ou, caso contrário, já contaria com "algumas Bolas de Ouro". Questionado sobre se a longevidade do avançado pesou na sua decisão de continuar a jogar, o central... ironizou."Talvez tenha de ligar ao Zlatan para decidirmos [o nosso futuro]. Podemos fazer um vídeo sobre isso. Perguntamos um ao outro o que estamos a planear fazer", explicou o italiano, antes de considerar Ibrahimovic "o seu inimigo do passado"."Ele realmente teve azar em jogar no mesmo período em que Cristiano Ronaldo e Messi jogaram. Sem eles, já teria algumas Bolas de Ouro", afirmou.O defesa da Juventus comparou ainda a sua abordagem com os avançados ao longo dos anos, frisando que antigamente era mais agressivo. "Quando eu era mais jovem, precisava de um inimigo e não tinha um bom relacionamento com eles. Agora gosto de conversar durante os jogos, de partilhar sentimentos...".E prosseguiu: "Também brinco com eles às vezes. Agora não vejo o adversário como um inimigo, mas sim como um amigo que joga noutra equipa. Percebi que não devo desperdiçar energias a 'lutar' como costumava fazer, tenho de estar mais lúcido e focado. Desde aí, as minhas exibições melhoraram", rematou.