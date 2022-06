Chiellini anuncia que vai jogar nos norte-americanos do Los Angeles FC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O veterano futebolista italiano Giorgio Chiellini vai prosseguir a carreira nos Estados Unidos, no Los Angeles FC, chegando como atleta livre depois de 16 épocas pela Juventus, anunciou esta segunda-feira o central.

"Ainda posso prosperar, numa liga em crescimento", disse o defesa, de 37 anos, que postou no Twitter um vídeo já com a roupa oficial do novo clube e o título "O próximo capítulo".

Chiellini despediu-se em maio da 'vecchia signora', que deixou como um dos futebolistas mais bem-sucedidos da sua história, tendo ganho nove vezes consecutivas o campeonato (2012-2020), cinco Taças de Itália e outras tantas Supertaças transalpinas.

De igual modo, também abandonou a seleção de Itália, da qual também era capitão, terminando a sua aventura com a amarga derrota por 3-0 ante a Argentina na 'Finalíssima', edição que opôs os campeões da Europa e da América do Sul.

Pela squadra azzurra, a melhor memoria é o Euro'2020 quando levantou a Taça em pleno Estádio de Wembley, em Londres, após vencer a Inglaterra: apenas um ano depois, os transalpinos falharam o apuramento para o Mundial'2022 - depois de já terem estado ausentes em 2018 -, afastados pela Macedónia do Norte, que no playoff cairia posteriormente ante Portugal.