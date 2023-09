China: Beijing Guoan de Ricardo Soares perde na receção ao Zhejiang Professional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Zhejiang Professional interrompeu esta sexta-feira a sequência de seis jogos consecutivos sem perder do Beijing Guoan, equipa atualmente orientada pelo português Ricardo Soares que perdeu hoje pela margem mínima (1-0) no encontro da 25.ª jornada do campeonato chinês de futebol.

O único golo da partida foi apontado pelo brasileiro Leonardo, aos 57 minutos, que permitiu ao Zhejiang Professional ultrapassar a turma liderada por Ricardo Soares na tabela classificativa. Neste momento, o Beijing Guoan é 6.º classificado, com os mesmos 41 pontos, menos um do que o Zhejiang Professional, que é agora 4.º colocado.