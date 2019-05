O Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, conseguiu este domingo reduzir para dois pontos a diferença para o líder no campeonato chinês, ao impor a primeira derrota ao Beijing Guoan.O campeão chinês sabia que uma derrota cavava um fosso de oito pontos à 11.ª jornada, e, a jogar em casa, a equipa do treinador português garantiu um triunfo por 2-1, com Óscar e Hulk em evidência.O médio brasileiro fez o 1-0 aos 28 minutos, assistido pelo ex-portista Hulk, e aos 78 foi Cai Huikang a dar o triunfo à equipa de Xangai, agora a passe de Óscar, quando o Beijing já tinha empatado.A equipa da capital chinesa, que lidera o campeonato com 30 pontos e passa a ter 10 vitórias e a derrota deste domingo, ainda tinha empatado pelo avançado internacional chinês Yu Dabao, jogador que passou por Benfica, Desportivo das Aves, Olivais e Moscavide e Mafra.