‘Chino’ Perez, o mexicano que anunciou a transferência no Tinder

É uma história deliciosa e que está a animar o dia por terras britânicas. O médio mexicano Jesus 'Chino' Perez, de 22 anos, não aguentou a felicidade de assinar contrato com os irlandeses do Dundalk FC, formação que foi campeã 5 vezes nas últimos 6 temporadas, e decidiu atualizar o seu perfil de ‘Tinder’ antes da confirmação oficial da transferencia por parte do clube.

Chino Chino

Ora, numa altura em que as redes sociais e demais aplicações online fazem parte do dia-a-dia de qualquer comum mortal, o jogador foi ‘apanhado’ por uma senhora, que ao ver o perfil do jogador se apressou a contar aos amigos que ‘Chino’ era reforço do clube, para além de andar ao ‘ataque’ em busca de parceira para um hipotético encontro romântico (diz quem sabe que é para isso que o ‘Tinder’ serve).

Feitas as contas, o jogador que alinhava no UIC Flames, formação da Universidade do Illinois, nos Estados Unidos, e que até somou duas distinções como Jogador do Ano da Horizon League, foi ridicularizado nas redes sociais, ganhando imediatamente um inusitado mediatismo.

"Não me interessa o que possam dizer. Depois da transferência de um jogador ser anunciada por uma adepta que descobriu ‘Chino’ Perez no Tinder, a liga irlandesa é definitivamente a melhor competição desportiva do mundo", escreveu um simpatizante de clube no Twitter.

Resta agora ao mexicano ‘Chino’ mostrar dentro de campo, já a partir de fevereiro, que é tão veloz como na atualização de perfis nas redes sociais.