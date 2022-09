Chipre: Doxa de Ricardo Chéu ganha fora com golo português

O Doxa, orientado pelo português Ricardo Chéu, venceu no terreno do AEL Limassol, por 2-1, na noite desta sexta-feira, registando o segundo triunfo consecutivo no campeonato de Chipre, que vai na quarta jornada.Khaled Adénon colocou o Doxa em vantagem, aos nove minutos, e Saido Berahino empatou aos 62 minutos, na cobrança de um penálti. O duelo ficou decidido aos 77 minutos, com um golo do português Benny, que jogou os 90 minutos. O outro português do Doxa, Mesca, entrou aos 80 minutos.O Doxa subiu à condição ao quinto posto, com sete pontos, os mesmos do terceiro classificado.