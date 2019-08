Chipre: Guilherme Ramos integra equipa técnica do ENP

Guilherme Ramos assumiu funções no ENP, uma formação que milita no primeiro escalão do futebol cipriota. O português, de 34 anos, vai integrar a equipa técnica de Giorgos Kosma.





Trata-se de um regresso de Guilherme Ramos ao Chipre onde acompanhou sempre Bruno Baltazar, primeiro no AEL Limassol e depois no APOEL logrando conquistar o título nacional cipriota. Foi precisamente com Baltazar (agora adjunto no Nottingham Forest) que também havia acabado última temporada no Estoril, alcançando um terceiro lugar na última época.