Chipre: Guilherme Ramos sobe a treinador interino do ENP

Giorgos Kosma já não é treinador do ENP. O técnico cipriota não resistiu aos maus resultados e foi despedido após começar o campeonato do Chipre com quatro derrotas consecutivas.





Guilherme Ramos foi o homem escolhido para assumir interinamente a equipa enquanto decorre a procura de novo timoneiro da formação da cidade de Paralimni. O treinador português de apenas 34 anos, era adjunto de Kosma e já orientou os primeiros treinos da equipa com vista à deslocação do ENP ao reduto do DOXA, agendada para o próximo sábado.