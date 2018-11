Chipre: João de Deus é o novo treinador do Ermis Aradippou

João de Deus vai viver a sua quinta experiência no estrangeiro. O treinador português chegou a acordo com o Ermis Aradippou, de Chipre, para um contrato válido até fim desta temporada.O Ermis Aradippou é o atual último classificado do campeonato cipriota, com três pontos ao cabo de sete jornadas, fruto de uma vitória e seis derrotas.O técnico, de 41 anos, estreia-se este domingo na deslocação a casa do Omonia. Além-fronteiras, João de Deus representou a seleção de Cabo Verde, os angolanos do Interclube, os espanhóis do AD Ceuta, o NorthEast United, da Índia, na última temporada, e agora abraça novo projeto no Chipre.Em Portugal, o treinador trabalhou em V. Setúbal, Farense, Atlético, Oliveirense, Gil Vicente, Sporting B e Nacional.