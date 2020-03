Chipre: João Pedro gera cobiça

Após cinco temporadas ao serviço do Apollon Limassol, o português João Pedro pode deixar o emblema de Chipre no verão. Aos 33 anos, o lateral continua a ser um dos mais mediáticos jogadores da liga local, ao ponto de ter sido eleito o melhor jogador da competição, em 2017/18. Nessa época, somou 20 assistências, na seguinte 24 e na atual leva 11 e um golo marcado.

Em final de contrato, o Apollon já fez saber que gostava de o segurar, mas há fortes possibilidades de o experiente lateral-direito mudar de clube, face ao assédio de que tem sido alvo desde que, em 2015, chegou ao Chipre. O término do contrato em junho é o grande trunfo para os rivais do Apollon avançarem para a sua contratação. AEL Limassol, APOEL Nicósia e o atual líder Anorthosis serão os emblemas com maior poder financeiro para desviar o português.

Antigo internacional sub-20, João Pedro formou-se no Sp. Braga e foi como extremo que também jogou na Naval, Moreirense, Belenenses, UD Oliveirense, UD Leiria, Beira-Mar e Penafiel.