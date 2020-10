Chipre: Kikas bisa pelo DOXA

Kikas foi decisivo no empate do DOXA frente ao Karmiotissa, esta sexta-feira. O avançado português, cedido pelo Belenenses SAD ao emblema cipriota, partiu do banco e bisou.

Na altura em que o Kikas entrou, o jogo estava 2-0 contra o DOXA. Os dois golos do avançado foram preponderantes para que a sua equipa conquistasse um ponto. O jogo acabou 3-3.