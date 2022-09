Chipre: Ricardo Chéu alcança primeiro triunfo no campeonato ao comando do DOXA

O DOXA, comandado pelo português Ricardo Chéu, venceu esta sexta-feira o Paralimni, por 2-1, no terreno do adversário, em jogo da terceira jornada do campeonato de Chipre.No primeiro triunfo de Chéu na liga cipriota, o DOXA esteve a perder, com Julien Lamy a adiantar o Paralimni aos 39 minutos. Um resultado invertido na segunda parte, com remates certeiros de Tidjani Anaane (49 minutos) e Benjamín Asamoah (76 minutos).Os dois jogadores portugueses do plantel do DOXA, Mesca e Benny, foram titulares e cumpriram os 90 minutos da partida.