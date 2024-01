Chipre: Sá Pinto não desarma

O Apoel de Sá Pinto segue na liderança (48 pontos) após vencer (4-0) o Nea Salamis, na 21.ª ronda do campeonato do Chipre. Wilson Eduardo foi suplente utilizado (75') e Tomané não entrou. Já o AEK Larnaca (2º com 42) bateu (3-1) o Karmiotissa. Rafa Lopes, que inaugurou o marcador (33’), Bruno Gama e Gustavo Ledes foram titulares no vice-líder.