Chris Hegardt vive um reencontro especial

Em 2010, com apenas oito anos, Chris Hegardt lutava contra um tumor no fígado que o obrigou a um longo período de tratamentos. E foi nessa altura, quando estava internado num hospital de Los Angeles, que recebeu a visita de Sacha Kljestan, futebolista internacional pelos EUA que jogava no Chivas USA – equipa da MLS entretanto extinta. Hegardt não só superou o cancro como já se estreou na MLS. Aos 20 anos, o médio alinha no Charlotte FC e reencontrou Kljestan no domingo, acabando por trocar camisolas com o médio do LA Galaxy, de 36 anos.





"Ainda me lembro de algumas partes da visita. Eu era muito jovem, mas ele deu-me uma camisola autografada que está emoldurada na parede da minha casa. Foi realmente especial jogar contra ele", admitiu Chris após o reencontro. "Disse-lhe para me procurar sempre que quisesse, se precisasse de um conselho ou qualquer outra coisa. Espero que tenha uma longa carreira", disse, por seu lado, Kljestan.