Christian Eriksen treina com um novo clube e planeia regresso ao futebol já em janeiro

O jornal suíço 'Le Matin' avança que Christian Eriksen está a treinar no FC Chiasso, um clube da terceira divisão do país. O jogador dinamarquês tinha estado no seu clube de infância, o Odense, desde que recebeu autorização médica para voltar aos treinos, mas mudou-se recentemente para o centro da Europa.A publicação acrescenta que o médio está "em trânsito" e que espera assinar por um novo clube já em janeiro. A Premier League ou a liga holandesa estariam entre as suas prioridades.Eriksen e o Inter rescindiram recentemente o contrato, por mútuo acordo, depois de o jogador ter colapsado em campo durante o Euro'2020, no jogo da Dinamarca com a Finlândia.O futebolista necessitou de ser reanimado e mais tarde foi-lhe implantado um desfibrilador no coração o que, de acordo com as regras da Serie A, impossibilita que jogue em Itália."O Christian está bem", dizia no início do mês o empresário do jogador, Martin Schoots, à Sky Sports. "Esperamos que possa regressar ao futebol profissional, não há motivos para não estarmos otimistas."Em Inglaterra dizem que há equipas da Premier League interessadas no médio de 29 anos, mas que o Ajax, clube onde fez parte da sua formação e se estreou enquanto sénior, pode também ser o seu destino este inverno.