Christian Ziege: «Salvaram-me da morte quando jogava no Tottenham»

Christian Ziege, antigo médio e internacional alemão, revelou em entrevista ao 'Daily Mail', publicada quarta-feira, que esteve perto da morte durante a sua primeira época ao serviço dos ingleses do Tottenham, em dezembro de 2002.





"Foi num Boxing Day, a 26 de dezembro de 2002, quando jogava no Tottenham. A minha perna estava praticamente morta, não parava de inchar mas eu não queria saber de hospitais, pois estávamos no Natal. A minha mulher insistiu e acabei por ir, ainda bem. Os médicos salvaram-me da morte. Disseram que o sangue estava preso entre duas camadas de pele e quando cheguei perdi os sentidos, porque a pressão era muito alta. Fui operado e ficou um grande buraco que ainda hoje me impede de andar bem. Mais 30 minutos e tinham de me amputar para me salvar", contou o agora treinador do FC Pinzgau Saalfelden, emblema que disputa o terceiro escalão do futebol austríaco e tem no plantel o filho de Ziege, Alessandro, de 21 anos, que atua como defesa-central.Antes de chegar ao Tottenham Ziege atuou no Liverpool, embora a primeira experiência em Inglaterra tenha sido proporcionada pelo Middlesbrough. Nas primeiras semanas em terras de sua majestade, o alemão tomou contato com a "cultura do álcool". "Era algo novo para mim. Acabávamos o treino e entrávamos num bar até depois da meia-noite. Uma vez eu tive uma experiência má e disse que seria a última", disse o jogador ao 'Daily Mail'.

Christian Ziege contou ainda uma história com contornos cómicos a envolver um taxista e o seu treinador no 'Boro', Bryan Robson. "Uma vez passei a noite toda num bar e nem sei como cheguei a casa. Na manhã seguinte, o meu treinador apanhou um táxi e o motorista disse-lhe que tinha visto o homem mais bêbado de sempre, um rapaz alemão. O meu treinador respondeu: 'É o meu jogador!'. A partir daí, controlei-me mais", admitiu o antigo médio, campeão europeu pela Alemanha em 1996.

Christian Ziege destacou-se no Bayern Munique durante sete épocas antes de rumar a Itália para jogar no AC Milan, em 1997/98. Seguiu-se a experiência no futebol inglês, primeiro no Middlesbrough, depois no Liverpool e por fim no Tottenham, antes do regresso à Alemanha para duas épocas ao serviço do Borussia M'Gladbach, onde o terminou a carreira, em 2004/2015.