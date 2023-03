Christophe Galtier elogia ex-FC Porto que chegou ao PSG

Um pouco por toda a Europa, várias clubes aproveitaram a pausa internacional dos compromissos de seleções para observarem melhor jogadores mais novos, tal como foi o caso de Christophe Galtier. Em conferência de antevisão à próxima jornada da Ligue 1, o técnico dos parisienses lembrou a situação de alguns jovens, entre eles Serif Nhaga, lateral que chegou esta época à formação do PSG proveniente do FC Porto."Estes últimos 15 dias permitiram-me descobri-lo. É um jogador que chegou não faz muito tempo, é canhoto, explosivo e com boa qualidade técnica. Fez cinco sessões de treino conosco e realmente não conhecia o passado dele. É um jovem jogador com qualidades específicas para a posição de lateral esquerdo. É um bom jogador", assumiu sobre o lateral de 17 anos que alinhou nos juniores e juvenis dos dragões na temporada passada.