CIES aponta Bruma como o melhor jogador da Superliga Grega

O CIES (Observatório do Futebol) coloca Bruma no topo do ranking dos melhores jogadores da Superliga Grega. Num estudo divulgado esta segunda-feira, o organismo atribui 296 pontos ao internacional português que se sagrou campeão ao serviço do Olympiacos, num estudo que avalia diversos parâmetros estatísticos e de performance dos jogadores.





O extremo, nove vezes internacional A por Portugal, disputou 20 jogos na Superliga Grega 2020-21, tendo marcado sete golos e feito três assistências. No total da temporada, Bruma soma já nove golos e cinco assistências em 34 partidas.