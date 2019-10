Cinco portugueses nomeados para os Globe Soccer Awards

São cinco os portugueses que estão nomeados para os Globe Soccer Awards. A organização do evento divulgou esta quarta-feira os nomes dos candidatos a receber os prémios nas várias categorias - a cerimónia terá lugar a 29 de dezembro, no Dubai -, uma lista onde constam Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Félix, o selecionador Fernando Santos e o empresário Jorge Mendes.Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva estão nomeados na categoria de 'melhor jogador do ano', juntamente com Sadio Mané, Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Mohamed Salah e Lionel Messi. O capitão da Seleção Nacional já venceu este troféu em cinco ocasões, a última das quais no ano passado.João Félix surge na categoria de 'jogador revelação', Fernando Santos concorre a treinador do ano e Jorge Mendes a empresário do ano, prémio que de resto venceu em 2018.Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Bernardo Silva, Lionel Messi e Mohamed Salah.Marta, Ada Hegerbert, Alex Morgan, Lucy Bronze, Sari van Veenendaal, Megan Rapinoe e Amandine Henry.Jadon Sancho, Erling Haaland, Ansu Fati, Kai Havertz e João Félix.Ajax, Liverpool e Lyon (feminino).Djamel Belmadi, Jurgen Klopp, Massimiliano Allegri, Erik ten Had e Fernando Santos.Mino Raiola, Jorge Mendes e Federico Pastorello.Andrea Berta, Michael Edwards, Eric Abidal, Igli Tare e Marc Overmars.