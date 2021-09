Cinco 'portugueses' nos convocados de Moçambique para os jogos com os Camarões

Cinco futebolistas que atuam em Portugal integram os 26 jogadores da seleção moçambicana convocados esta sexta-feira pelo treinador Horácio Gonçalves para os jogos com os Camarões, da terceira e quarta jornadas do Grupo D de qualificação para o Mundial'2022.

O técnico português Horácio Gonçalves chamou Bonera e Zainadine Júnior, defesas do Marítimo, Geny Catamo, do Sporting, Witi, do Nacional, e Kamo Kamo, do Vitória de Setúbal.

Moçambique vai jogar no dia 8 de outubro nos Camarões contra a seleção local, em partida da terceira jornada do Grupo D da zona africana de qualificação para o Mundial de Qatar, em 2022.

Três dias depois, dia 11, os mambas voltam a defrontar os leões indomáveis, para a quarta ronda, em Tânger, Marrocos, numa partida em que Moçambique tem o estatuto de anfitrião.

A seleção moçambicana vai jogar em Tânger, na sequência da suspensão do Estádio Nacional do Zimpeto pela Confederação Moçambicana de Futebol, devido ao mau estado do relvado.

Os mambas vão jogar frente aos Camarões à procura da primeira vitória no Grupo D, depois de um empate a zero em Maputo, frente à Costa do Marfim, na primeira jornada, e da derrota fora, na segunda jornada, contra o Malaui, que colocou a seleção moçambicana em último na classificação.

Os Camarões seguem na segunda posição, com três pontos, os mesmos pontos do Maláui, e a menos um do que o líder do grupo, a Costa do Marfim, que soma quatro pontos.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Ernan (Ferroviário de Maputo), Victor Guambe (Costa do Sol), Ivan (Black Bulls).

- Defesas: Siganinho (Liga Desportiva de Maputo), Fidel (Black Bulls), Bonera (Marítimo), Martinho (Black Bulls) Betão (Vilankulo), Zainadine Júnior (Marítimo, Por), Mexer (Bordeaux, Fra), Malembane (Lokomoti Plovidiv, Bul), Reinildo Mandava (Lille, Fra), Danilo (Costa do Sol).

- Médios: Nené (Costa do Sol), Kambala (Boroka FC, Africa do Sul), Shaquile (Ferroviário de Maputo), Nilton (Costa do Sol), Geny Catamo (Sporting, Por), Miquissone (Al-Ahly, Egi), Witi (Nacional, Por).

- Avançados: Kamo Kamo (Vitória de Setúbal, Por), Melque (Black Bulls), Dayo (Ferroviário da Beira), Lau King (União Desportiva de Songo), Estevão (Liga Desportiva de Maputo), Víctor (Black Bulls).