Cinco substituições podem ficar para sempre

O aumento do número de substituições permitidas, de três para cinco, foi uma das mudanças temporárias no mundo do futebol por conta da pandemia de Covid-19 e agora o IFAB quer torná-la permanente. Segundo comunicado emitido pelo organismo, e após um encontro virtual com o seu painel de especialistas, foi recomendado à FIFA que a regra seja tornada efetiva, depois de terem também recebido indicações nesse sentido por parte de confederações, federações nacionais, ligas e outros envolvidos.





Além dessa recomendação, foi ainda abordada a proposta da CONMEBOL para aumentar o tempo de intervalo, de 15 para 25 minutos, mas neste caso o 'feedback' foi negativo, "particularmente por conta do potencial impacto negativo no bem-estar do jogador e segurança, resultantes de um período longo de inatividade".Todos os dados recolhidos nesta reunião serão apresentados no encontro anual do IFAB, marcado para 25 de novembro.