City Football Group compra o décimo clube: agora a aposta é em França

O City Football Group, dono de, por exemplo, o Manchester City, comunicou esta quinta-feira a aquisição de um novo clube: o Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), da 2.ª divisão francesa é o décimo emblema do grupo.





Retour sur la 1ère étape de l’#ESTACTour, co-organisée par l’Estac et Troyes Champagne métropole. Les habitants de Fontvannes ont assisté au réveil musculaire du groupe pro, profité d’animations et de goodies offerts par le club. Merci à eux pour toute l’affection témoignée pic.twitter.com/RON0W2g0qQ — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 3, 2020

"O CFG passará a ser o novo acionista majoritário da ESTAC, tendo adquirido as ações detidas pelo anterior proprietário, Daniel Masoni. O empresário francês Maxime Ray também adquiriu uma participação minoritária no clube e irá ocupar um lugar na direção", refere o comunicado divulgado esta quinta-feira."Há já algum tempo que nos interessamos pelo futebol francês e há muito admiramos o ESTAC, por isso estamos muito satisfeitos por termos concluído a aquisição do nosso décimo clube e por ter uma presença permanente em França. Este é um marco para o City Football Group e demonstra como nosso modelo continua a adaptar-se e a crescer num espaço de tempo relativamente curto", referiu Ferran Soriano, CEO do City Football Group.Recorde-se o City Football Group é dono do Manchester City (Inglaterra), do New York City (EUA), Melbourne City (Austrália), Yokohama F. Marinos (Japão), Montevideo City Torque (Uruguai), Girona (Espanha), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City (Índia) e também do Lommel SK (Bélgica).