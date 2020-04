Classificação sobrepõe-se ao ranking: eis o plano B da UEFA para o regresso do futebol

O Comité Executivo da UEFA esteve, esta quinta-feira, reunido para discutir o plano de regresso e conclusão dos campeonatos europeus de futebol. Contudo, a possibilidade do quadro epidemiológico do novo coronavírus vir a agravar-se, levou o organismo à execução de um plano B.





A posição de cada uma das equipas aquando do momento da interrupção das provas, face à pandemia de Covid-19, será o fator fundamental para decidir a participação ou não nas competições europeias na próxima temporada. Para a UEFA, contará, então, o mérito desportivo de cada clube, em detrimento do lugar que ocupa, atualmente, no ranking."O Comité aprovou as Diretrizes sobre os princípios de elegibilidade para as competições de clubes da UEFA em 2020/21. As Diretrizes refletem o princípio de que a admissão nas competições de clubes da UEFA sempre se baseou no mérito desportivo", apontou o organismo, através de um comunicado emitido no site oficial."O cenário ideal, caso a pandemia o permita, é ter as competições domésticas atualmente suspensas concluídas, permitindo que os clubes se qualifiquem para as competições de clubes da UEFA por mérito desportivo no seu formato original. Caso esse resultado não seja possível, principalmente devido a problemas de calendário, seria preferível que as competições domésticas fossem reiniciadas com um formato diferente, de maneira a facilitar ainda os clubes a qualificarem-se por mérito desportivo", conclui.