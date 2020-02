Cláudio Ribeiro estreia-se no Chipre com assistência decisiva

A isto se pode chamar um começo em grande estilo! Cláudio Ribeiro, que por cá se notabilizou, na equipa B do FC Porto em 2015/16 e 2016/17, tendo sido campeão da 2ª Liga na primeira destas épocas, estreou-se este sábado ao serviço dos cipriotas do Onisillos Sotiras, e logo com uma assistência para o golo solitário com que a sua equipa venceu na deslocação a casa do Ayla Napa.





O extremo assinou pelo novo clube neste mercado de inverno que acabou de fechar, vive agora a sua primeira experiência além-fronteiras e a estreia foi auspiciosa. O Onisillos Sotiras começou, assim, a fase de campeão da 2ª Liga cipriota da melhor forma, com os olhos bem fixados em atingir a principal divisão do futebol do Chipre. Formado no V. Guimarães, Cláudio Ribeiro ainda vestiu as cores de Felgueiras, Lourosa e Fafe.