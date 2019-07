Clinton Njie é reforço do Dínamo Moscovo

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, acordou com o Dínamo de Moscovo a transferência do futebolista internacional camaronês Clinton Njie, anunciou esta quinta-feira o clube francês.





Em comunicado publicado no site oficial, o Marselha dá conta do acordo com o clube russo, no qual Njie terá a concorrência do avançado português Miguel Cardoso, não tendo revelado mais pormenores sobre a transação.Njie, de 25 anos, tem 31 jogos e nove golos marcados pela seleção dos Camarões, tendo representado a equipa francesa nas últimas três temporadas, a primeira das quais por empréstimo dos ingleses do Tottenham.