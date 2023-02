Club Brugge empata em Antuérpia para o campeonato belga

O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, empatou este domingo sem golos na deslocação ao campo do Antuérpia, na 24.ª jornada da Liga belga de futebol.

A primeira parte foi equilibrada e, na segunda, a equipa da casa esteve mais próxima de ganhar o jogo, realizado no estádio Bosuilstadion.

O Club Brugge, com apenas uma vitória nas últimas nove jornadas e já afastado da Taça da Bélgica, continua a perder terreno no campeonato, cada vez mais longe da revalidação do título.

Após este jogo, ocupa a quarta posição, com 41 pontos, a seis do Antuérpia, que é terceiro, com 47. Lidera o Genk, com 59, seguido pelo Union Saint-Gilloise, com 52.

O Benfica joga em Brugge em 15 de fevereiro, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, recebendo os belas em 7 de março.