Club Brugge perde em casa e fica mais longe da liderança na Bélgica

O Club Brugge, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, foi este sábado surpreendido em casa pelo Westerlo, ao perder por 2-0, em jogo da 11.ª jornada da Liga belga.

Os visitantes chegaram ao triunfo graças a um bis do avançado sul-africano Lyle Foster, jogador que passou pelo Vitória de Guimarães e que marcou aos 53 e 86 minutos.

Em contraste com o desempenho surpreendente na Liga dos Campeões, em que lidera de forma isolada o grupo B, com três vitórias em três jogos, o Club Brugge leva já três desaires na prova interna.

Os tricampeões belgas ocupam o terceiro posto do campeonato, com 22 pontos, menos oito do que o líder Antuérpia e menos seis face ao Genk, segundo colocado.