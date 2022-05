Club Brugge sagra-se tricampeão na Bélgica

O Club Brugge sagrou-se este domingo tricampeão belga pela segunda vez na sua história, ao vencer por 3-1 na visita ao Antuérpia, em jogo da quinta e penúltima jornada da fase de apuramento de campeão.

Michael Frey ainda adiantou a formação da casa, aos 19 minutos, só que Hans Vanaken, aos 49, de grande penalidade, Jack Hendry, aos 64, e Sargis Adamyan, aos 66, consumaram a reviravolta para os visitantes.

O Brugge, que lidera o campeonato belga, com 49 pontos, assegurou o título a uma jornada do final da competição, já que tem provisoriamente mais seis pontos do que o surpreendente Union Saint-Gilloise, segundo, e beneficia de vantagem no confronto direto com o vice-líder, que hoje visita o Anderlecht.

A equipa comandada por Alfred Schreuder, futuro treinador do Ajax, arrecadou o 17.º troféu de campeão belga da sua história, consumando um tricampeonato que só tinha alcançado por uma vez, entre 1975 e 1978.