Club Brugge soma sexto jogo seguido sem ganhar

O Club Brugge empatou este domingo a dois com o Charleroi, na 22.ª jornada da Liga belga, recuperando de uma desvantagem de dois golos obtidos muito cedo pelos visitantes. Este foi o sexto jogo consecutivo do conjunto liderado por Scott Parker sem ganhar (quatro empates e duas derrotas).

Aos 13 minutos, o atacante senegalês Youssouph Badji abriu o contador, com um autogolo de Brandon Mechele, apenas três minutos depois, a ampliar a vantagem do Charleroi. Mas o Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, conseguiu anular a diferença no marcador, primeiro, aos 45'+2, num penálti convertido com sucesso pelo neerlandês Noa Lang, e, depois, com Andreas Olsen (lançado ao intervalo) a fazer o segundo para a turma da casa, aos 50'.

Com o empate, o Club Brugge, que contou com o ucraniano Yaremchuk, ex-Benfica, no onze inicial (foi substituído aos 80'), segue em quarto com 37 pontos, enquanto Charleroi é 12.º com 27.