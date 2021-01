Clube apela aos adeptos para pararem de 'competir' com os jogadores por lugar no autocarro

O clube ganês King Faisal apela aos adeptos que deixem de tentar lutar com os jogadores por um lugar no autocarro da equipa, após os jogos.





O incidente na passada sexta-feira, após o jogo entre o King Faisal e o Dreams FC, é considerado pelo clube como uma 'vergonha', com vários adeptos a insultar os dirigentes do clube, após estes recusarem a entrada no autocarro para Kumasi.Segundo a imprensa do Gana, o presidente do King Faisal, Alhaji Karim Gruzah, emitiu um comunicado informando que qualquer adeptos que fomente este tipo de problemas será punido exemplarmente.