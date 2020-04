Clube chinês despede jogador que tentou mudar a matrícula do carro

O Guangzhou Evergrande, clube da superliga chinesa, despediu o internacional Yu Hanchao, de 33 anos, depois de o jogador ter sido apanhado a alterar a matrícula do seu carro.





O jogador acabou por ser detido pela polícia e o clube confirmou o despedimento porque Yu Hanchao infringiu a lei."O jogador Yu Hanchao violou severamente o regulamento disciplinar do clube, por isso foi dispensado", explicou o Guangzhou Evergrande, em comunicado.Agora o médio chinês vai ficar 15 dias detido, terá de pagar uma multa de 650 euros, além de perder 12 pontos na carta de condução.Yu Hanchao foi filmado a tentar mudar um E para um F na matrícula, com o intuito de evitar as restrições ao trânsito na cidade. Os dias de entrada em Guangzhou variam consoante a placa da matrícula.