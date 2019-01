Clube da 2ª divisão inglesa fez proposta de empréstimo por Joe Hart

O Preston North End, do segundo escalão inglês, tem interesse na contratação de Joe Hart, depois de o guarda-redes ter perdido espaço na baliza do Burnley, clube que reforçou no início desta temporada.O Preston North End apresentou uma proposta de empréstimo, de maneira a contar com o guardião para o que resta da temporada, segundo noticia o jornal inglês 'The Sun'. O internacional inglês chegou a ser apontado ao Sporting , aquando da saída de Rui Patrício da baliza dos leões.No início da temporada, Pep Guardiola afirmou que terminar a carreira de Hart no City foida sua carreira.