Clube da 3.ª divisão russa quer Neymar: oferece 167 euros por mês e cupão para barbearia

A indefinição em torno do futuro de Neymar esteve na origem de um engraçado post do FC Tyumen, um clube da 3.ª divisão da Rússia, no Instagram. Numa mensagem dirigida ao dono do PSG, o clube diz que está disposto a receber o brasileiro por empréstimo, de graça, e oferece condições 'imbatíveis'.A começar pelo salário: 137 euros por mês, na "melhor liga da galáxia". No FC Tyumen, garantem os seus responsáveis, Neymar não terá a sombra de Mbappé nem de Lionel Messi.O brasileiro teria também direito a um cupão para utilizar barbearia 'Doshirak' e a possibilidade de viajar confortavelmente nos comboios da cidade. Poderia também visitar alguns pontos turísticos, além de contar com "os melhores adeptos"...O FC Tyumen tem pouco mais de 2 mil seguidores no Instagram.