Clube dá jogador como morto, Liga faz um minuto de silêncio mas afinal era tudo mentira

O insólito aconteceu na Irlanda, numa equipa amadora de Dublin, que foi obrigada a pedir desculpas depois de informar que um dos seus jogadores tinha morrido.O Ballybrack FC fez chegar à Liga da informação que o espanhol Fernando Nuno La-Fuente tinha falecido num acidente de mota. O jogo da equipa frente ao foi adiado e nas restantes partidas foi guardado um minuto de silêncio. Foi até publicada uma nota de pêsames da Liga num jornal irlandês...Mas o presidente da 'Leinster Senior League' começou a suspeitar da história contada pelo clube e resolveu investigar o assunto. "Telefonávamos e ninguém nos atendia", explicou David Moran à RTÉ Sport. "Contactámos hospitais por todo o lado, ninguém encontrava nada sobre aquele rapaz. Até que alguns dos seus companheiros de equipa começaram a dizer nas redes sociais que ele tinha regressado a Espanha há quatro semanas."Depois de descobrir que Fernando Nuno La-Fuente estava vivo e de boa saúde em Espanha, a 'Leinster Senior League' viu-se forçada a emitir um comunicado explicando que "a notificação da morte de um jogador do Ballybrack não tem qualquer fundamento". O organismo vai levar a cabo procedimentos disciplinares.Nas redes sociais corre o rumor que o clube inventou a história para não disputar o jogo. Seja como for, pediu desculpas no Facebook. "Chegou à atenção do clube, dos jogadores e da direção que aconteceu um enorme erro, que culminou com o envio de uma mensagem por parte de uma pessoa para a Liga. O clube contactou o Fernando para confirmar onde se encontra, se está bem e para lhe pedir desculpas pelo sucedido. Este erro inaceitável foi cometido por uma pessoa que já não se encontra no clube e que está a passar por graves problemas pessoais", pode ler-se na mensagem.Mas a Liga não vai deixar passar o caso em branco. "Honestamentente não sabemos por que razão fizeram isto. Se não queriam jogar tudo que tinham de fazer era dizerem-nos que não iam comparecer, seriam multados e ponto final. Nós agimos de boa fé, fizemos um minuto de silêncio por um jovem que afinal não morreu. É absolutamente ridículo", frisou, por sua vez, David Moran.