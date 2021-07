Clube egípcio quer Messi... mas não é para jogar

Lionel Messi é atualmente um jogador livre após ter terminado o contrato com o Barcelona e o futuro do craque argentino está em aberto. A Pulga até poderá continuar no Barça, mas não faltam clubes interessados em contar nas suas fileiras com um dos melhores do Mundo. Seja dentro ou fora das quatro linhas.





O Pharco FC, clube do Egipto que recentemente se sagrou campeão da 2ª divisão daquele país e garantiu a subida ao escalão principal, pretende 'contratar' Messi... como embaixador. "Estamos a negociar com Messi não para que venha para o nosso clube, mas para fortalecer relações com ele depois da sua contribuição para o tratamento da hepatite C", explicou Shreen Helmy, proprietário do clube fundado em 2010, em declarações ao programa 'El Hadath Al Youm'.Mas o dono do Pharco FC vai mais longe e pretende também contratar Dani Alves, que durante várias épocas jogou ao lado de Messi no Barcelona. Só que no caso do defesa brasileiro, que representa o São Paulo, as negociações visam o plano desportivo. "Estou a trabalhar para trazer o Dani Alves, porque pode ajudar-nos muito com toda a sua experiência", justificou Shreen Helmy.