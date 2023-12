Clube galês foi castigado com dedução de 141 pontos... mas safou-se

Provavelmente nunca ouviu falar do Pontypridd United, mas depois de ler as próximas linhas não vai esquecer este emblema da Primeira Liga galesa. Isto porque o clube foi castigado com uma dedução de 141 pontos. Leu bem... 141 pontos retirados depois do clube ser considerado culpado de 18 acusações relativas à utilização de jogadores não inscritos.

Pouco tempo depois do Everton, da Premier League inglesa, receber um castigo de 10 pontos, o maior de sempre em Inglaterra, os responsáveis do clube galês receberam a nota de culpa e o volumoso castigo. Recorreram da sanção, alegando que isto significaria o fim do emblema e tiveram sorte.

Os responsáveis pelo futebol no País de Gales determinaram que o clube perde apenas 6 pontos, ficando os restantes 135 pontos como pena suspensa durante um ano.