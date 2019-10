Clube londrino 'imita' emblema do Osasuna e... ganha adeptos espanhóis

una cálida bienvenida a todos nuestros fanáticos españoles — South East Athletic (@southeastath) September 28, 2019

O clube de futebol londrino South East Athletic, que milita nos campeonatos regionais de Londres, deu início à nova temporada desportiva com um emblema inspirado no Osasuna, clube da liga espanhola. A similaridade entre os dois emblemas é por demais evidente, mas há um aspeto que salta logo à vista quando se comparam ambos: a cor.Através de um comunicado, a agência de publicidade e marketing Artworks Comunicación, de Pamplona - cidade a que pertence o Osasuna -, chegou à conclusão que os dois emblemas são particularmente idênticos, salvo que a equipa londrina optou por tornar o símbolo completamente azul, ao passo que o Osasuna divide-se entre o vermelho e o azul. Posto isto, a agência resolveu oferecer os seus serviços ao clube inglês e 'desenhar' um símbolo "que vá de encontro com a identidade do clube".Contudo, a Artworks Comunicación revela ainda que nos últimos dias, o South East Athletic tem recebido vários "comentários simpáticos", que resultaram numa "amizade entre os adeptos dos dois clubes". A amigável reação dos adeptos espanhóis para com o símbolo do clube londrino levou a que o South East Athletic providenciasse uma receção 'especial' nas redes sociais.