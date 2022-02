Clube sueco diz que reforço tem 18 anos mas... poderá não ser bem assim: a imagem que gera dúvidas

Silas Nwankwo está a dar que falar. O nigeriano transferiu-se do Nasarawa United, do mesmo país, para os suecos do Mjallby, num negócio... invulgar. É que o avançado foi apresentado, no site oficial do novo clube, como tendo 18 anos, algo que está a levantar polémica uma vez que aparenta ser (bem) mais velho.De resto, um utilizador partilhou, na publicação relativa à contratação do jogador, uma fotografia do famoso jogo 'Football Manager', onde na edição de 2021 Silas aparecia com 25 anos, nascido a 11 de junho de 1996, algo que incendiou as redes sociais e levantou, de imediato, muitas suspeitas.