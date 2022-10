Clube turco 'despacha' jogador com cancro e FIFA não perdoa

O Giresunspor, clube da Turquia, foi punido pela FIFA por ter dispensado o médio brasileiro Jean Pyerre, depois de o jogador ter sido diagnosticado com um cancro. Segundo revela o 'Globo Esporte', o clube não poderá fazer contratações nas próximas duas janelas de transferências e terá de indemnizar o futebolista em 765 mil euros.Jean Pyerre chegou ao Giresunspor em janeiro deste ano, emprestado pelo Grémio. Nos exames médicos foi-lhe diagnosticado um cancro nos testículos e o jogador acabou por regressar ao Brasil para realizar os tratamentos próximo dos seus familiares.O médio garante que assinou contrato, chegou a treinar com a equipa e a sua contratação foi até oficializada nas redes sociais do clube. Mas nunca chegou a receber a cópia do acordo, que lhe tinha sido prometida após a realização dos exames, nem recebeu qualquer salário, pelo que teve de custear o regresso ao Brasil, bem como os tratamentos.Jean Pyerre interpôs uma ação contra o Giresunspor junto da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que entendeu que de facto houve uma relação contratual e que o contrato foi quebrado pelo clube.O Giresunspor foi condenado a pagar 765 mil euros ao médio, além de ficar impedido de fazer contratações em janeiro e no próximo verão. O clube pode, no entanto, recorrer da decisão.