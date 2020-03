Clubes belgas aplicam "desemprego temporário" devido à falta de receitas

Vários clubes de futebol da Bélgica, entre os quais o Anderlecht e o Standard Liège, estão a aplicar regras de desemprego temporário aos jogadores e treinadores, face à ausência de receitas devido à pandemia da Covid-19.

O Anderlecht, equipa mais laureada da história da Bélgica, informou que pôs em marcha o "desemprego técnico" para boa parte dos seus empregados, devido a um impacto económico "sem precedentes".

As medidas temporárias de regulação foram anunciadas pelo governo belga nos últimos dias, devido a restrições económicas de força maior, devido à crise sanitária que se vive em todo o mundo devido ao novo coronavírus.

O clube adiantou que tanto jogadores, como treinadores, "aceitaram o esforço proporcional, e considerável" para se reduzirem custos nas próximas semanas, num acordo que se concretizará nos próximos dias.

Além desta redução de salários, o clube de Bruxelas anunciou no sábado o despedimento do treinador-adjunto Pär Zetteberg, por "razões financeiras".

Também o Standard Liège, do português Orlando Sá, avançou no fim de semana, com a medida de "desemprego técnico" para um grupo de treinadores do clube.

Outros clubes, da primeira e segundas divisões belgas, como o Zulte Waregem ou o Excelsior, estão a aplicar a "regulação temporal" de emprego a jogadores e treinadores.