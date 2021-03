Clubes belgas votam a favor de união com a Liga holandesa

Os clubes que compõem a Liga belga aprovaram esta terça-feira por unanimidade um projeto para tornar realidade a criação da BeNeLiga, um campeonato que juntaria os principais emblemas belgas e também os vizinhos da Holanda.





De acordo com o esboço apresentado pela imprensa, a ideia passa por criar uma Liga com 18 equipas, oito provenientes da Bélgica e dez da Holanda. Para lá deste campeonato principal, a Bélgica teria também uma segunda Liga, em plano interno, apenas para os clubes mais pequenos, para onde iriam as dez equipas 'relegadas' da nova prova e também oito emblemas da Segunda Divisão."Esta ambição é baseada tanto no respeito pelas aspirações desportivas dos grandes clubes mas também pela necessidade de estabilidade financeira dos restantes", pode ler-se no comunicado apresentado, no qual a Pro League adianta que agora irá avançar de forma ativa neste projeto, que ao que tudo indica poderá ser realidade em 2025.