Clubes israelitas vão disputar jogos caseiros das competições europeias na Sérvia

Os clubes israelitas de futebol Maccabi Haifa e Maccabi Telavive vão disputar os restantes jogos caseiros para as competições europeias na Sérvia, anunciou esta quinta-feira a UEFA.

O organismo havia decretado que as equipas israelitas não podiam receber encontros das competições internacionais "devido à situação de segurança atual", enquanto durar o conflito com o Hamas.

As seleções masculinas e femininas de Israel optaram por receber os seus adversários em Felcsút, na Hungria, enquanto o Maccabi Haifa já disputou o seu último encontro para a Liga Europa em Larnaca, no Chipre.

A formação de Haifa vai disputar o próximo encontro em casa no estádio do Estrela Vermelha de Belgrado, quando receber em 30 de novembro os franceses do Rennes.

Na Liga Conferência, o Maccabi Telavive vai jogar dois encontros no estádio do clube sérvio TSC, em Backa Topola, quando enfrentar os ucranianos do Zorya Luhansk, em jogo remarcado para 25 de novembro, e os belgas do Gent, em 14 de dezembro.

O Estado de Israel entrou em conflito com o Hamas em 7 de outubro, depois de um ataque sem precedentes em solo israelita.

Em retaliação, Israel tem estado a bombardear incessantemente a Faixa de Gaza, que se encontra sob um cerco quase total.